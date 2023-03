Immobilienprojekt in Düsseldorf Gewerbepark „Euref Campus“ mit Promis auf Brautschau

Wirtschaftsministerin Mona Neubaur auf dem Podium und 200 geladene Gäste aus Politik und Wirtschaft im Publikum: Beim „Future Energy Talk“ in der Turbinenhalle der Stadtwerke Düsseldorf präsentierte sich am Dienstagabend eines der ambitioniertesten Immobilienprojekte der Stadt – der „Euref Campus“. Ab Spätsommer 2024 soll der erste Bauabschnitt des Gewerbeparks am Flughafen Fernbahnhof eröffnen, insgesamt liegt die Mietfläche bei 80.000 Quadratmetern. Die Kosten: rund 400 Millionen Euro.