Wohnungsbau in Düsseldorf Erst Entwürfe zur Bebauung des Areals Südlich Oberlöricker Straße

Anschließend, am Dienstag, 16. April, 18 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr, sind die Bürger ins Rheinblick 741, Pariser Straße 41 eingeladen, wo die ausgewählten Entwürfe präsentiert werden. Da es sich um eine Zwischenpräsentation nach den Regeln der Architektenkammer handelt und die Teams ihre Entwürfe untereinander noch nicht sehen dürfen, ist es dabei nicht erlaubt, Fotos zu machen. Besucher müssen sich am Einlass in eine Teilnehmerliste eintragen.