Bauen in Düsseldorf Entwurf für Benrather Gärten müssen überarbeitet werden

Seit Herbst 2016 ist die Stahlverarbeitung im Nirosta-Werk an der Hildener Straße Geschichte. Seitdem hat sich nichts getan in der geplanten Weiterentwicklung des 55.000 Quadratmeter großen Areals in ein Wohngebiet, in dem das vorhandene Gewerbe Bestandsschutz genießt.