Bebauungspläne für Düsseldorf Erste Entwürfe für das Areal an der Kalkumer Schloßallee werden vorgestellt

Das Verfahren ist am 5. September mit einem öffentlichen Auftaktkolloquium gestartet. Seitdem haben 15 Teams aus Stadtplanungs- und Landschaftsarchitekturbüros an ersten Entwürfen gearbeitet. Am Dienstag, 14. November, wird ein Preisgericht bestehend aus Vertretern der Verwaltung, Politik, externer Experten sowie Beratern voraussichtlich fünf Ideen für die Vertiefungsphase auswählen. Am Mittwoch, 15. November, werden diese Entwürfe in einer öffentlichen Zwischenpräsentation vorgestellt. Die Veranstaltung findet statt um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) in der Aula des Theodor-Fliedner-Gymnasiums, Kalkumer Schloßallee 28. Da die Teams ihre Entwürfe untereinander noch nicht sehen dürfen, ist die Aufnahme von Fotos an diesem Abend nicht erlaubt. Zudem wird am Einlass eine Teilnehmerliste ausliegen.