420 neue Wohnungen in Düsseldorf SMS-Zentrale soll zum Wohnkomplex werden

Die heutige SMS-Zentrale an der Eduard-Schloemann-Straße in Düsseltal soll umgebaut werden und rund 350 barrierefreie Zwei- und Vierzimmerwohnungen aufnehmen. Die zehn Meter hohen Technikgeschosse auf dem Dach sollen durch drei Staffelgeschosse in Holz-Hybrid-Bauweise ersetzt werden.