Insolvenz von Project Immobilien Diese Düsseldorfer Pleite-Grundstücke landen jetzt unterm Hammer

Düsseldorf · Nach der Insolvenz des Wohnungsentwicklers Project Immobilien wird Bauland in Düsseldorfer verkauft, etwa in Lörick, Bilk, Eller und am Worringer Platz. Die Schnäppchenjäger lauern schon.

13.12.2023 , 08:42 Uhr

So schlimm sehen die Baustellen von Project Immobilien in Düsseldorf aus 9 Bilder Foto: Maximilian Nowroth