Neubau ist wahrscheinlich Die Zukunftsszenarien für die Theodor-Heuss-Brücke

Die Stadtverwaltung bietet als nächsten Schritt ein Dialogforum an: „In diesem Format können sich alle Interessierten über die Ergebnisse und den aktuellen Stand der bisherigen Untersuchungen zu den Zukunftsszenarien informieren.“ Am Mittwoch, 11. September, wird ab 16.30 Uhr in den Räumen des Rheinbads 50 am Europaplatz 1 präsentiert. Anmeldungen werden bis 4. September entgegengenommen – und zwar unter www.duesseldorf.de/thb. Ergänzend soll es von Montag, 26. August, bis Freitag, 20. September, eine Online-Beteiligung geben, der Zugang dazu soll noch kommuniziert werden. Fragen zum Thema können per E-Mail gestellt werden: beteiligungTHB@zebralog.de.