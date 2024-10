Gebäude in Düsseldorf Diamant-Siegel für das Hochhaus „Eclipse“

Das Büro-Hochhaus „Eclipse“ ist auf der Immobilienmesse Expo Real in München ausgezeichnet worden. Es erhielt als erst drittes Gebäude in NRW die Diamant-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Deren Präsident Amandus Samsøe Sattler lobte bei der Übergabe am Düsseldorf-Stand an diesem Montag, das Gebäude am Kennedydamm habe „unsere hohen Anforderungen an die gestalterisch und baukulturelle Qualität erfüllt“. Kostenpflichtiger Inhalt Alleiniger Mieter in dem Hochhaus ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH (PwC).