Baubranche in Düsseldorf „Der Wohnungsbau ist tot“

Wer sein Geld mit dem Bau von Wohnungen verdient, braucht in diesen Zeiten einen gewissen Galgenhumor – Axel Wahl hat ihn. Der Gesellschafter des Düsseldorfer Bauunternehmens Fundia führt durch sein Büro an der Kaiserswerther Straße und sagt: „Wir sind hier Untermieter eines Insolvenzverwalters. Kein schlechtes Omen, oder?“ Das 36-köpfige Unternehmen ist auf Hochbau spezialisiert, errichtet also neben Gewerbe-Immobilien vor allem Wohngebäude. Normalerweise. „Aktuell kommen kaum neue Aufträge rein“, sagt Axel Wahl. „Der Wohnungsbau ist tot.“