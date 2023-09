Bauland in Düsseldorf „Wir werden den Ort nicht vergewaltigen“

Mit einer öffentlichen Veranstaltung hat die Stadt am Dienstagabend das Wettbewerbsverfahren zum Areal an der Kalkumer Schlossallee eröffnet. Dabei sollten die aus Stadtplanungs- und Landschaftsarchitekturbüros bestehenden Teams vorgestellt und deren Aufgabenstellung erläutert werden. Es ging also eigentlich um das „wie“, wie auch Baudezernentin Cornelia Zuschke mehrfach betonte. Doch den rund 80 Bürgern ging es mehr um das „ob“. Sie wollen den Beschluss des Rates aus November nicht akzeptieren, mit dem die Entwicklung und teilweise Bebauung des Areals beschlossen wurde, sie lehnen das Projekt vollständig ab.