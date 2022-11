Neuer Name für Bauvorhaben in Düsseldorf Tschüss Zauberberg, hallo Parkblick

Der Zauberberg ist tot, es lebe der Parkblick. Für das elitäre Neubauvorhaben im Grafenberger Wald an der Ernst-Poensgen-Allee wurde vom Projektentwickler Grafental GmbH vor rund sechs Jahren der Name Zauberberg in die Welt gesetzt. Inzwischen sind die Vorbereitungen weit gediehen, in der Bezirksvertretung 7 wurde jetzt der Bauantrag für den ersten Bauabschnitt abgesegnet.