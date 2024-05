Nach mehr als drei Jahren Baustraße am Kö-Bogen ist endlich weg

Die Arbeiten werden vom Investor des Bauvorhabens am Joachim-Erwin-Platz 1 bezahlt. Der Neubau zwischen P&C und Libeskind-Bauten mit der gerundeten Glasfassade ist von Christoph Ingenhoven geplant worden. Davor stehen noch Baucontainer. Aktuell läuft der Innenausbau des Hotels The Cloud One, das den Großteil des Neubaus belegt. So lange werden nach Angaben eines Stadtsprechers die Baucontainer dort verbleiben.