Freilandbebauung in Düsseldorf Bauprojekt Kalkumer Schloßallee sorgt weiter für Kontroverse

Als Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) am Dienstag zur Sitzung der Bezirksvertretung 5 nach Kaiserswerth kam, um dort Ehrungen vorzunehmen, wurde er bereits von rund 20 Bürgern vor dem Kaiserswerther Rathaus erwartet. Diese gehören den inzwischen drei Initiativen an, die gegen die Baupläne an der Kalkumer Schloßallee protestieren. Neben einer Aktionsgruppe, die bei einer Online-Petition mehr als 3000 Stimmen gegen das Projekt gesammelt hat, und dem Verein „Stadt, Land, Fluss“ will nun auch die neu gegründete Gruppe „Grüner Norden“ das Projekt verhindern. Letztere hat Visualisierungen entwickelt, wie der geplante Campus später aussehen könnte.