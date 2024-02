Neues Stadtquartier in Düsseldorf Bauprojekt an der Hans-Böckler-Straße wird vorgestellt

„New Heart on the Block“ lautet der Projektname für ein neues Stadtquartier, das an der Hans-Böckler-Straße auf einem etwa 10.000 Quadratmeter großen Areal entstehen soll und Wohnen, Freizeit, Arbeiten, Einkaufen und Dienstleistungen verbinden will. Entwickelt wird das Areal von der „die developer Projektentwicklung GmbH" nach einem Entwurf von Stararchitekt Ben van Berkel (UN Studio). Sein Entwurf wurde bei einem zweiphasigen Wettbewerb, an dem zehn Teams teilnahmen, ausgewählt.