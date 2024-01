Wohnbauprojekte in Düsseldorf Baugemeinschaft für Grundstück in Benrath gesucht

Düsseldorf · Die Stadt will ein Grundstück an der Regerstraße an eine Baugemeinschaft vergeben. Drumherum baut die Rheinwohnungsbau ein neues Quartier mit 90 Wohnungen und acht Einfamilienhäusern.

16.01.2024 , 16:00 Uhr

So sieht die Projektskizze für das neue Viertel an der Regerstraße aus. Allerdings wird es bis zum Baustart auch nochmal einige Umplanungen geben. Foto: Rheinwohnungsbau

Von Andrea Röhrig