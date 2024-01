Das sind die wichtigsten Projekte Bauboom an der Düsseldorfer Uniklinik

Das soll an der Schnittstelle von Stoffwechsel-, Diabetes- und Herz-Kreislauferkrankungen geschehen. Von der Forschung könnten viele Menschen profitieren, denn Herz-/Kreislauferkrankungen weisen schon heute das höchste Risiko für Erkrankung und Sterblichkeit auf, Diabetes mellitus Typ 2 betrifft bereits 25 Prozent der älteren deutschen Bevölkerung. Und: In Zukunft werden auch zunehmend Jüngere an ihr erkranken.