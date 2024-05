Bauen in Düsseldorf An der Münsterstraße sollen 127 Wohnungen gebaut werden

Die Tiefgarage wird von der Münsterstraße aus erschlossen und soll Platz für 68 Fahrzeuge und den Großteil der rund 270 Fahrradstellplätze bieten. Die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung 6 (BV) würde aber mehr Parkplätze begrüßen, da der Parkdruck in den umliegenden Straßen sehr hoch sei. Das Garagendach und die Dachflächen werden intensiv begrünt, ebenso wie der Innenhof. „Die Begrünung und die Entsiegelung von Flächen des bislang vollständig versiegelten Areals wird zu einer Aufwertung des Mikroklimas beitragen“, erklärt die Verwaltung bei der Vorstellung des Projektes in der BV 6. Zwei Bäumemüssen für die Bauarbeiten gefällt werden, dafür werden 16 neue Bäume nachgepflanzt. Das Bauvorhaben soll laut Bauherrn schnellstmöglich starten. Er geht von einem Baubeginn in 2025 aus.