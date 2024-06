Wohnungsbau in Düsseldorf An der Bachstraße entstehen 44 neue Wohnungen

An der Ecke Bachstraße/Karolingerstraße starten zurzeit die Vorarbeiten für den Bau eines Gebäudes mit 44 Wohnungen. Bis zum Jahresende soll die umfangreiche Bodensanierung abgeschlossen sein, die vom niederländischen Investor Ten Brinke in enger Absprache mit dem Düsseldorfer Umweltamt durchgeführt wird. Auf dem Gelände befand sich früher eine Tankstelle und eine Blaufärberei, sodass der Grund mit Altlasten verunreinigt ist. Deshalb muss teilweise der Boden abgetragen und gereinigt werden, damit keine Chemikalien in das Grundwasser gelangen können. Dafür wurde zur Überprüfung eine Grundwassermessstelle auf dem Grundstück eingerichtet.