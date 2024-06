Wohnbauprojekte in Düsseldorf Richtfest für neues Wohnquartier in Heerdt

Darüber hinaus baut Pandion die Promenade am Albertussee aus und wird den See um einen rund einen Kilometer langen, öffentlichen Rundweg bereichern. Das nachhaltige Gesamtkonzept umfasst zudem noch Gemeinschaftsgärten, eine intensive Dachbegrünung und eine naturnahe Ufergestaltung, wodurch ein angenehmes Mikroklima entstehen soll. „Mit diesem naturnahen Quartier direkt am Wasser entsteht in der Landeshauptstadt neuer Wohnraum, der dringend benötigt wird“, sagt Klaus Küppers, Geschäftsführer der Pandion Real Estate GmbH. Das Unternehmen hat in Düsseldorf unter anderem bereits Wohnhäuser an der Toulouser Allee gebaut und an der Immermannstraße das frühere Franziskaner-Kloster zu einem Büro- und Wohngebäude gemacht.