So wohnt Düsseldorf Neues Leben für Altbau in Unterbilk

Wohnungen sind in Düsseldorf knapp. Aber eine schöne Altbauwohnung? So etwas empfinden viele Menschen wie einen Sechser im Lotto. Wenn man so will, kommen dazu in diesem Frühjahr wieder ein paar Lose in die Trommel. Genauer gesagt, sind es fünf Wohnungen von etwas mehr als 100 Quadratmetern.