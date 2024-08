Wohnungsbauprojekte in Düsseldorf An der Verweyenstraße entstehen weitere 68 Wohnungen

Um die ersten beiden Bauabschnitte refinanzieren zu können, wird die DWG die restliche Fläche, die knapp die Hälfte des insgesamt 22.800 Quadratmeter großen Areals ausmacht, nicht selber entwickeln, sondern an einen Bauträger veräußern. „Sobald sich der Markt erholt hat.“ Bislang sind dort Eigentumswohnungen geplant. Und diese sind bereits jetzt schon sehr stark nachgefragt. „Wir haben bislang nur ein Bauschild mit den Informationen aufgestellt, doch jetzt schon haben sich ungewöhnlich viele Interessenten gemeldet“, sagt Leonhard. Der neue Bauträger wird sich aber an den bereits bestehenden Plänen halten müssen. Diese waren in einem Gutachterverfahren unter Beteiligung der Öffentlichkeit erarbeitet worden, an dem fünf Teams, bestehend aus Architekten und Landschaftsarchitekten, teilnahmen.