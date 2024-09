Projekt „Unser Bilk“ 31 Düsseldorfer Neubau-Wohnungen aus der Insolvenz gerettet

Bis vor einem halben Jahr war die Rahn-Gruppe aus Gevelsberg im Ruhrgebiet auf dem Düsseldorfer Immobilienmarkt noch gar nicht aktiv – doch jetzt hat das Bau-Unternehmen hier schon das dritte Wohnungsprojekt aus einer Insolvenz übernommen. Wieland Rahn verriet unserer Redaktion, dass er nicht nur 100 Wohnungen an der Hansaallee in Lörick und 23 Einheiten an der Bilker Allee in Friedrichstadt fertigstellen will, sondern auch ein Vorhaben an der Fleher Straße in Bilk umsetzen wird. „Die Verträge sind gerade unterschrieben“, sagte der Geschäftsführer.