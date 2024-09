Immobilienmulti aus Düsseldorf Centrum-Chef: „Wir sind jetzt in der Reha“

Der Calatrava-Boulevard an der Königsallee ist immer noch möglich, auch wenn seine Chancen merklich gesunken sind. „Die Tür ist noch einen Spalt auf“, sagt Rudi Purps, Prokurist beim Entwickler Centrum Development GmbH. Kostenpflichtiger Inhalt Das Unternehmen äußert sich erstmals, nachdem in der vorigen Woche bekannt geworden war, dass ein für das Vorhaben zentraler Immobilienkauf rückabgewickelt worden ist: der Kauf des Franzen-Hauses an der Kö 42. Zudem sagt Purps, wie es nach der Insolvenz und dem Neustart mit dem Unternehmen weitergeht. „Wir arbeiten daran, möglichst viele der für uns zentralen Projekte fortzusetzen.“