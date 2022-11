Bauen in Düsseldorf : BV1 fordert Baustopp für Heine-Platz

Bauen in Düsseldorf

Düsseldorf Die Bezirkspolitiker wollen abwarten, bis die Vorwürfe gegen den Investor geklärt sind. Abgeschlossene Verträge seien kein Hindernis, sie würden ihre Gültigkeit verlieren, sollte sich die Bestechung bestätigen.

Der Umbau des Heinrich-Heine-Platzes soll im neuen Jahr angegangen werden, parallel soll das Carsch-Haus in ein modernes KaDeWe umgewandelt werden. Das Carsch-Haus gehört zum Karstadt-Kaufhof-Konzern, den die österreichische Signa-Gruppe von René Benko übernommen hat. Der Immobilien-Milliardär ist in seiner Heimat mit Bestechungsvorwürfen konfrontiert, die Projekte in Düsseldorf sollen davon nicht berührt sein, heißt es aus dem Rathaus.