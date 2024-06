Discounter an Düsseldorfer Nobelmeile Warum Aldi an der Kö schließt

Düsseldorf · Zehn Jahre nach der Eröffnung macht Aldi die Filiale an der Königsallee in Düsseldorf wieder zu. Hintergrund ist ein spektakuläres Neubauprojekt, in dem auch der Discounter eine Rolle spielen will.

13.06.2024 , 14:06 Uhr

Aldi-Filiale vor dem Hochhaus an der Königsallee 106 in Düsseldorf: Nach der Fußball-EM wird das komplette Gebäude abgerissen. Foto: Maximilian Nowroth