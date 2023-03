Gemeinsam Feiern Bauchtanz und Musik zum Frauentag in Reisholz

Schon beim Betreten des Bürgerhauses Reisholz drangen am Sonntag orientalische Klänge ins Ohr, der Duft von Kuchen umwehte die Nase, dazwischen freudiges Plaudern und spielende Kinder: Mit einem gemeinsamen Frauen-Treff haben Petra Lenhard, Leiterin des Bürgerhauses Reisholz, und Barbara Dully, Leiterin des Diakonie-Bürgerzentrums Ernst-Lange-Haus in Hassels, den internationalen Frauentag gefeiert. „Natürlich ist der Weltfrauentag eigentlich der 8. März. Damit auch die Berufstätigen teilnehmen können, feiern wir einfach am Sonntag“, meint Barbara Dully und Petra Lenhard ergänzt: „Außerdem steht bei uns der ganze März im Zeichen der Frau.“ Der Tag ist für beide nicht so wichtig wie das, wofür er steht: Nämlich die Rechte und Stärkung der Frauen. Das erste Frauenfest im Bürgerhaus fand 2020 statt, die Kooperation zwischen Reisholz und Hassels besteht aber schon deutlich länger. Die zweite Auflage des Frauenfestes zum gemeinsamen Austausch bei Kaffee, Musik und Tanz wurde von rund 50 Frauen verschiedener Nationalitäten besucht. Für vielfältige Speisen sorgten die Besucherinnen selbst: Jede steuerte etwas zum Buffet bei und konnte sich kostenlos an den Kuchen, Dips und Knabbereien bedienen.