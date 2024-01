Das sind die wichtigsten Projekte Bauboom an der Düsseldorfer Uniklinik

Ein architektonisches Highlight ist der Neubau „CARDDIAB“ („Translationales Forschungsgebäude für CAR-Diovaskuläre Forschung bei DIABetes), der im Süden des Campus für einen hohen zweistelligen Millionenbetrag entsteht. Bei der Forschung will man sich darauf konzentrieren, „zukunftsweisende Ansatzpunkte für medikamentöse, medizintechnische und verhaltensbedingte Prävention und therapeutische Maßnahmen zu ermitteln“, wie ein Klinik-Sprecher mitteilt. Das soll an der Schnittstelle von Stoffwechsel-, Diabetes- und Herz-Kreislauferkrankungen geschehen. Von der Forschung könnten viele Menschen profitieren, denn Herz-/Kreislauferkrankungen weisen schon heute das höchste Risiko für Erkrankung und Sterblichkeit auf, Diabetes mellitus Typ 2 betrifft bereits 25 Prozent der älteren deutschen Bevölkerung. Und: In Zukunft werden auch zunehmend Jüngere an ihr erkranken.