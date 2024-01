Kinder in Düsseldorf Baubedarf bei zwei Grundschulen in Wersten

Am Standort Rheindorfer Weg 20 in Wersten teilen sich die städtische Katholische Marien-Grundschule sowie die Gemeinschaftsgrundschule Henri Dunant das Grundstück. Die Vorlage, die auch noch drei weitere Schulstandorte umfasst, wird dem Schulausschuss in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 16. Januar, vorgelegt. Der Schulausschuss tagt ab 15 Uhr im Rathaus, Marktplatz 2.