Unfall in Düsseldorf Bauarbeiter stürzen in Düsseldorf-Lichtenbroich sieben Meter tief ab

Zwei Bauarbeiter sind am Samstag im Treppenhaus eines Rohbaus sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Der Unfall ereignete sich auf einer Baustelle in einem Bürokomplex am Ahrensplatz in Düsseldorf-Lichtenbroich, wie die Feuerwehr berichtete. Die beiden 52 und 54 Jahre alten Männer wurden schwer verletzt, bei einem von ihnen bestand Lebensgefahr.