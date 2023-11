Noch mehr Bauarbeiten in Düsseldorf Jetzt ist auch noch der Fürstenwall voll gesperrt

Rund um die Bauarbeiten auf der Friedrichstraße ist die nächste Vollsperrung eingerichtet worden. Seit Mittwoch kann der Fürstenwall nicht mehr in Richtung Unterbilk über die Friedrichstraße hinweg befahren werden, nur noch Fußgänger kommen an der Baustelle vorbei. Zudem ist bereits seit längerer Zeit auch südlich des Kirchplatzes die Kirchfeldstraße nicht mehr befahrbar, da sie auf beiden an die Friedrichstraße grenzenden Seiten voll gesperrt ist. Das gilt auch auf der östlichen Seite für die Bachstraße.