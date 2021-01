Bauarbeiten an der Bamberger Straße : Großprojekt liegt im Zeitplan

Benrath Die Unterführung Bamberger Straße wird für Schwertransporte der Firma Conekranes tiefergelegt. Die Arbeiten müssen bis Ende des Jahres fertig sein, die Verantwortlichen sind optimistisch. Ärger bereiten hingegen die Kosten.

Es handelt sich um eines der spektakulärsten Bauprojekte, die aktuell im Düsseldorfer Süden laufen. Die Unterführung unter den Bahnschienen soll auf einer Länge von rund 80 Metern tiefer gelegt werden. Dies geschieht auf Initiative der Firma Konecranes. Das Unternehmen ist führend in der Produktion von Hafenkränen und hat einen Standort an der nahe gelegenen Forststraße. Von dort werden die teils weit mehr als 100 Tonnen schweren Bauteile zum Reisholzer Hafen transportiert und von dort verschifft. Der Transport erfolgt derzeit über die Bahnschienen, in einer Fahrplanpause in der Donnerstagnacht. Dies jedoch wird bald nicht mehr möglich sein, da auf dieser Strecke der Schnellzug RRX verkehren wird. Dafür verlegt die Bahn nicht nur neue Gleise, der Zug fährt auch nachts in engem Takt, so dass Konecranes seinen Transportweg und damit den Standort mit rund 350 Mitarbeitern in Gefahr sah.