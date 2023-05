Verkehr in Düsseldorf Bauarbeiten am Bahnhof Gerresheim werden fortgesetzt

Nach der Verlegung der Leitungen und Rohre hatte die Bahn nun zuletzt weitere Vorarbeiten im Gleisbereich rund um Gerresheim durchgeführt. So haben die Bauexperten in der Zwischenzeit einen großen Teil der Erdlöcher für die Oberleitungsmasten und Signale gesetzt. Auch die Arbeiten an der Entwässerung sind mittlerweile einen großen Schritt weiter gekommen. Das Retentionsfilterbecken, mit dessen Hilfe Regenwasser gereinigt und in die Düssel geleitet werden kann, ist baulich fertiggestellt. Für die neue Leit- und Sicherungstechnik sind bereits viele Vorarbeiten abgeschlossen. Insgesamt investieren die Deutsche Bahn und der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr mehr als 25 Millionen Euro in die Erneuerung der Infrastruktur rund um Gerresheim.