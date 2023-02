Bauen in Düsseldorf Neubauten an der Königsallee docken an Calatrava-Passage an

Viel wurde zuletzt über den geplanten Calatrava-Boulevard zwischen Stein- und Königstraße diskutiert. Dass die Düsseldorfer Centrum-Gruppe als Investor dabei auch direkt an der Königsallee Neubauten realisiert, geriet dabei schon mal in Vergessenheit. Entstanden ist bereits das Geschäftshaus, in dem Fendi und Moncler residieren. Nachbarn sind unter anderem Gucci und Prada. Weitere Neubauten folgen, historische Fassaden sollen dabei erhalten bleiben, sodass der Kö-Charakter nicht verändert wird. Von den neuen Geschäften aus kann man dann später in den Boulevard gehen.