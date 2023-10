Bauen in Düsseldorf Bezirksvertreter verschieben Bauantrag für Kö 21 erneut

Eigentlich scheint alles in trockenen Tüchern zu sein: Der Projektentwickler Momeni will das Gebäude Königsallee 21-23 (Ecke Trinkausstraße) revitalisieren, für das neue Trinkaus Karree wurden sogar schon langfristig mehr als 50 Prozent der Büroflächen vermietet. Problem: Für den Bauantrag gibt es noch kein grünes Licht. Und in der Sitzung der Bezirksvertretung 1 wurde die Beschlussvorlage nun abermals wegen Beratungsbedarfs vertagt.