Herbst in Düsseldorf : Basteln, spielen, essen – der Herbst ist Kastaniensammelzeit

Kastaniensammeln als Familienevent: (v.l.) Gideon (7), Frederick (4), Ilja (4) und Jakob (1) mit Vater Dariush und Mutter Eva-Maria Kashani. Foto: Anne Orthen (ort)

Für Kinder ist es ein bisschen wie Schatzsuche, wenn sie ihre Tüten füllen: Eine Düsseldorfer Familie verrät, wo es die leckersten Maronen im Stadtgebiet gibt und was man aus Rosskastanien basteln kann.

Sie sind leicht, glatt, glänzend – und in diesen Tagen überall zu finden. Nur aufheben und sammeln muss man sie. An diesem Samstagmittag ist auch Familie Kashani unterwegs. Nach einigen regnerischen Tagen suchen sie bei fast frühlingshaften Temperaturen im Volksgarten nach Kastanien. „Ich habe eine“, verkündet der vierjährige Ilja stolz. „Ach nee, ist nur die Schale.“ „Ja“, sagt Vater Dariush (43), „es werden langsam weniger, aber man findet noch immer welche.“ Auch Mutter Eva-Maria bückt sich, begutachtet eine Kastanie, klaubt sie dann auf und steckt sie in einen der Beutel, die am Buggy hängen. Nun, befindet sie, man muss jetzt schon etwas genauer hinschauen. Vor 14 Tagen sei der Boden noch mit Früchten übersät gewesen. „Es waren inzwischen wohl auch andere da.“

In den Herbstwochen gehört es für die Familie aus Unterbilk zum Ritual, gemeinsam Kastanien zu sammeln. Im Florapark waren sie schon, im Südpark auch. Hier, im Volksgarten, unweit der Bahntrasse, finden sie aber selten die von ihnen noch begehrteren Esskastanien. Die gebe es aber anderswo, sagt Dariush Kashani. Der ultimative Tipp der Familie klingt ein bisschen nach Kalauer, ist aber ernst gemeint: Der beste Sammelort ist die Kastanienallee am Grafenberger Wald, in der Nähe der Galopprennbahn. Dort stehen auf rund 800 Metern über 160 Edelkastanien, viele von ihnen sind bereits annähernd 200 Jahre alt.

Info Wie man Ross- und Esskastanien erkennt Sorten Etwa 20 verschiedene Kastaniensorten gibt es. Gerade die Rosskastanie ist weit verbreitet, aber ungenießbar. Unterscheidung Beide Sorten, Ross- und Esskastanie, reifen in einer stacheligen grünen Hülle. Die Stacheln der Esskastanie sind jedoch feiner und länger. Rosskastanien haben nur eine Frucht in der Hülle, während sich bei der Esskastanie bis zu drei Kastanien in der Schale befinden können. Die Früchte der Rosskastanie sind meist rund, Maronen herzförmig. Sie sind vor allem an der Fruchtspitze leicht behaart. Info www.mundraub.org

Laut Düsseldorfer Gartenamt gibt es rund 3800 Kastanienbäume im Stadtgebiet. Davon stehen 900 in Anlagen, die meisten im Rheinpark an der Cecilienallee, im Hofgarten, im Zoopark und im Schlosspark Eller. Auch auf vielen Friedhöfen sind Kastanienbäume. Im Stadtwald kommen sie hingegen nur vereinzelt vor. Um wildlebende Tiere nicht zu stören, sollten sich Waldbesucher beim Sammeln möglichst in der Nähe der Wege aufhalten.

Im Volksgarten hat sich unterdessen der Jutebeutel der Familie Kashani gut gefüllt. Sammeln kann man Kastanien auch in einer Plastiktüte. Man sollte sie aber nicht länger darin aufbewahren. Wegen der Restfeuchtigkeit fangen sie schnell an zu schimmeln. Unlängst hat die Familie auch den Geburtstag von Ilja im Volksgarten gefeiert, Kastanien sammeln statt Eierlaufen. „Die Suche hat den Kindern richtig Spaß gemacht.“ Auch jetzt sind noch zwei Freunde dabei, Gideon (7) und dessen Bruder Frederick (4). Sie helfen fleißig mit, bis sie auf dem nahegelegenen Spielplatz das Piratenschiff entdecken. Iljas kleiner Bruder, der einjährige Jakob, kann der Sammelei eh nicht so viel abgewinnen und buddelt lieber im Sand. Doch das Interesse an den Kastanien wächst wieder, weiß Vater Dariush, wenn sie zu Hause daraus mit Zahnstochern Männchen basteln. Sie haben die gesammelten Kastanien nach Form und Größe geordnet. „Letztlich kann man damit spielen wie mit Lego.“

Esskastanien wiederum bereichern den Speiseplan. Die Kashanis haben dafür gleich mehrere Tipps. Der erste ist ganz einfach, die Esskastanien leicht anritzen und im Ofen rösten. Eva-Maria Kashani nimmt die Kastanien auch gerne als Einlage für eine Suppe. Ganz gleich, wie man sie zubereitet, man sollte die Kastanien vorab eine halbe Stunde im warmen Wasser einweichen lassen. Dann, so Vater Dariush, lassen sie sich besser verarbeiten und eignen sich beispielsweise gut als Salat-Topping oder gerieben wie Parmesan. „Kastanien taugen auch als Fleisch-Ersatz oder anstelle von Tofu“, sagen die Kashanis, die sich vegetarisch ernähren.