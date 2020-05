Musik in Düsseldorf : Chorprobe ohne Ton

Musik in Düsseldorf

Seit drei Wochen singt der Basilika-Chor von St. Margareta online. Mehr als 80 der 120 Sänger nehmen daran teil. Dass Proben jetzt teilweise wieder erlaubt sind, ändert daran nichts – die einzelnen Gruppen sind einfach zu groß.

Der Kirchenmusiker Klaus Wallrath, Kantor und Chorleiter an der Basilika St. Margareta, weiß, wovon er spricht. Wie den vielen Chormitgliedern fehlte auch ihm die Musik in Corona-Zeiten. Keine Gottesdienste, bei denen seine Chöre auftraten, keine gemeinsamen Chorproben, die alle so gerne haben, weil es nicht nur ums Singen, sondern auch ums Beisammensein geht.