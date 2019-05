Rettung in Düsseldorf : Bartagame aus Komposthaufen gerettet

Die Bartagame wurde in das Tierheim in Rath gebracht. Foto: Feuerwehr Düsseldorf

Ein kleines Reptil hatte sich in den Komposthaufen eines Gartens in Wersten verirrt. Es konnte unverletzt gerettet werden.

(RP) Für eine Bartagame, ein rund 50 Zentimeter langes Reptil, endete ihr Ausflug in den Komposthaufen eines Gartens am Ohmweg in Wersten gut: Das Tier blieb unverletzt und wurde in das Tierheim nach Rath gebracht. Ein Hobbygärtner, der das Tier zunächst für einen Waran gehalten hatte, hatte die Düsseldorfer Feuerwehr verständigt. Zwei Einsatzkräfte konnten das ungefährliche Reptil ohne größere Probleme einfangen und in Sicherheit bringen.