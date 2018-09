Bars in Hochhäusern von Düsseldorf sind angesagt

Neuer Trend Bars in Hochhäusern : Düsseldorf genießt den Blick von oben

Düsseldorf Bars und Restaurants in luftiger Höhe sind ein großer Trend. Die Stadtplaner wollen noch mehr solcher Objekte realisieren.

Man ruft besser früh an, wenn man einen Tisch im Restaurant des 25hours-Hotels haben will. Sonst sind am Samstag nur noch „Slots“ um 18 oder 21.30 Uhr frei. Der Turm am Kopf der Toulouser Allee ist zurzeit eine der beliebtesten Ausgeh-Adressen in der Landeshauptstadt, und wer zum Tagesausklang nur einen Drink nehmen möchte, geht halt in „The Paris Club“, die Bar on top. Die Stadt von oben zu genießen, das geht im Rheinturm schon lange und auch von den Bars im „me and all“-Hotel an der Immermannstraße oder vom „The View“ im Medienhafen. Allein sollen sie nicht bleiben. „Wir haben noch Luft nach oben“, sagt Planungsdezernentin Cornelia Zuschke.

In qualitätssichernden Planverfahren will Zuschke dafür sorgen, dass, wer beim Bau an Höhe gewinnt, der Öffentlichkeit auch etwas zurückgibt. Sie könne sich ein Hochhaus nicht mehr ohne Nutzung in der Top-Etage vorstellen. Die Zeiten, wo dort Klima-Technik untergebracht worden sei, seien endgültig vorbei. Die Nutzung könne privat, öffentlich oder halb-öffentlich sein. Mischformen gibt es schon heute, etwa bei der Dachterrasse des Dreischeibenhauses, die vom Restaurant Phoenix mitbespielt wird. Uwe Schmitz von der Frankonia Eurobau errichtet im Hafen gerade die Wohntürme „Win Win“ mit 400 Einheiten. Wer dort einmal einzieht, kann sich im Dachgarten entspannen und dort auch einen Drink ordern. „Wenn die Bewohner dort frühstücken wollen, kann das auch organisiert werden“, sagt Schmitz. Öffentlich wiederum soll die Skybar auf der 36. Etage des Upper Nord-Towers werden, der am Mörsenbroicher Ei geplant ist.

Für Zuschke ist zentral, dass der Mensch „von oben intuitiv viel versteht“. Wie Alkohol gehe ein solcher Blick gleich ins Blut, man sehe eine Stadt von oben, die man unten zu bewältigen habe, erobere sich diese Welt gleichsam und verstehe die „Landschaftlichkeit der Stadt“. Gefühl und Verstand kämen zusammen. Joachim Faust, Geschäftsführender Gesellschafter der Düsseldorfer Architekten von HPP, sieht es ähnlich. Sein Büro hat den Turm für das 25hours entworfen. „Die Menschen wollen immer oben drauf.“ Früher sei es der Kirchturm gewesen, der den außergewöhnlichen Blick ermöglicht habe. „Nun ist es ein Ding unserer Zeit.“ Es sei jedoch stets ein Glücksfall, wenn ein Investor die öffentliche Nutzung vorsehe. In Rheinnähe erst recht: „Man sieht die ganze Schönheit der Stadt, vielleicht verstärkt durch die Reflexion des Lichts auf dem Wasser.“