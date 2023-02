Bauen in Düsseldorf Barmenia erwirbt Immobilie in Derendorf

Die fünfgeschossige Immobilie an der Ulmenstraße 91 wird über rund 7000 Quadratmeter Mietfläche verfügen. Die circa 880 Qua­dratmeter große Einzelhandelsfläche im Erdgeschoss ist bereits an die Naturkostkette Alnatura langfristig vermietet. Daniel Werth, Geschäftsführer Gewerbe bei Hamburg Team, sagt: „Es freut uns sehr, mit der Barmenia einen Partner gefunden zu haben, der unsere Leidenschaft für das zukunftsweisende Quartier Maxfrei teilt. Ein Verkauf in diesen herausfordernden Zeiten zeigt uns, dass unser Konzept einer nachhaltigen und damit zukunftsweisenden Quartiersentwicklung nicht nur auf Interesse stößt, sondern auch angenommen wird.“