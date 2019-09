Veranstaltung in Düsseldorf : Barcamp City-Logistik bei der Rheinischen Post

Holger Te Heesen von ABC-Logistik wird mit dabei sein. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Jeder zweite Mensch in Deutschland lebt in einer Stadt – das stellt die Infrastruktur vor große Herausforderungen und erfordert neue Konzepte für Logistik und Güterversorgung. Darüber wird am Montag bei einem Barcamp bei der RP gesprochen.

Das Barcamp „Moving City – Logistikszenarien der Zukunft“ der Deutschen Verkehrs-Zeitung und der RP am Montag, 23. September, fokussiert sich auf Ideen für die Städte der Zukunft und bietet viele Diskussionsansätze. In spannenden Sessions wird ab 10 Uhr im RP-Konferenzzentrum, Zülpicher Straße 10, über Zukunftstechnologien, Elektromobilität, Sharing-Dienste und Smart-Cities diskutiert. Es gibt noch Restplätze, kurzfristige Anmeldung per Mail unter veranstaltungen@dvvmedia.com.