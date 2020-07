Fotowettbewerb zum Rheinturm : Ein Kraftwerk-Bild für ein Foto der Hoffnung

Düsseldorf Wir haben das beste Foto zum „roten Rheinturm“ gesucht – und tolle Einsendungen erhalten. Nun erhielt die Siegerin Barbara Schmitz ein Kraftwerk-Foto. Die Übergabe erfolgte natürlich vor dem höchsten Bauwerk der Stadt.

Es war ein Spektakel aus traurigem Anlass – aber ein Foto, das zumindest Hoffnung macht. Um auf die dramatische Lage der Veranstaltungsbranche hinzuweisen, wurden am 22. Juni in ganz Deutschland Gebäude rot angestrahlt. Auch der Rheinturm war bei der „Night of Light“ dabei. Die Stiftung DUS Illuminated und Lichtkünstler Klaus Gendrung halfen dabei – sie haben gemeinsam schon den „Rheinkometen“ erfunden, die Lichtinstallation auf der Spitze von Düsseldorfs höchstem Bauwerk, die unter anderem zum Gastspiel der Tour de France erstrahlte.