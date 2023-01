Düssel-Liebe Französischer Charme und anonyme Liebesbriefe in der Altstadt

An einem kleinen Tisch am Fenster mit Blick auf die Kurze Straße erwartet die Gäste eine Besonderheit der Bar: In einer großen Schublade häufen sich handgeschriebene Zettel, einige sind schon vergilbt und wurden vor zehn Jahren geschrieben. Mit der Schublade sei nie geworben worden, irgendwann habe ein Gast den ersten Zettel reingelegt und über die Jahre seien immer mehr dazugekommen, sagt Eigenbrod. „Liebe Schublade ...“: So starten einige der häufig anonymen Briefe. „Liebe Schublade, zum ersten Mal waren wir hier vor über sieben Jahren. In der Zwischenzeit haben wir geheiratet, geliebt und gestritten, aber ich weiß bis heute, genau den tollsten, besten Menschen für mich gefunden zu haben“, hat eine Frau ihre Liebesgeschichte aufgeschrieben. Auch Gespräche finden auf diesen Briefchen statt: „Warum liebst du mich?“, fragte eine Person auf dem Zettel eine andere. „Weil du mein Leben so vollkommen machst. Und du?“ Die Schublade wird auch zum Kennenlernen genutzt: Eine Frau suchte auf einem Zettel einen Mann für ihre Freundin, mit einer ausführlichen Liste, was der Mann mitbringen müsse und mit Informationen und Kontaktdaten der Freundin.