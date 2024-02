Gastro-Tipp Warum Banh Mi aus Vietnam so beliebt ist

Die Idee hinter dem Banh-Mi-Geschäft kam im Jahr 2012 – „weil ich selber gerne Banh Mi esse und gemerkt habe, dass es hier so einen Laden noch gar nicht gibt“, erzählt Truong. „Ich war oft in Paris, wo die vietnamesische Community ein bisschen größer ist, da gab es das im dortigen Chinatown schon an jeder Ecke. Dann hatte ich die Idee, das auch hier zu machen.“ Angefangen hat An Banh Mi („an“ bedeutet „essen“) mit einem kleinen Laden an der Ackerstraße. „Am Anfang war es sehr schwer, weil viele gar nicht gewusst haben, was ein vietnamesisches Baguette ist“, erinnert sich der Inhaber. Inzwischen hat das Restaurant noch eine zweite Filiale an der Friedenstraße und eine dritte in Köln. „Mittlerweile denke ich, dass wir das Banh Mi ein Stück weit bekannt gemacht haben, dass das für viele Leute inzwischen ein Begriff ist“, sagt Truong. Dennoch findet er, dass die vietnamesische Küche unterschätzt ist.