Tanz in Düsseldorf Warum auch 60-Jährige noch mit Ballett anfangen können

Seit fast vier Jahren hat die Ballettschule Rosenthal ihre Adresse an der Bastionstraße in der Carlstadt. Leiterin Lia Rosenthal unterrichtet dort Kinder ebenso wie angehende Profis, und gerade in der Corona-Zeit hat sie etwa mit Online-Kursen bewiesen, dass man auch flexibel sein und Neues wagen muss. Und: „Zum Ballett lernen ist es nie zu spät“, davon ist Rosenthal als leidenschaftliche Tänzerin und Trainerin ebenfalls überzeugt: „Es macht nicht nur Spaß und fördert die Mobilität, Flexibilität und Koordination – der klassische Tanz hilft sogar bei der Risikosenkung für Osteoporose und Demenz.“ Ballett würde gerade „Best Agern“ viele Vorteile mit Blick auf die Verbesserung der Körperhaltung, der Konzentrationsfähigkeit und des Stoffwechsels bieten.