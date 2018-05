Düsseldorf: Bald misst das Auto Fieber und Puls des Fahrers

Düsseldorf Bei der privaten Hochschule FOM wurde gestern über Medizintechnik in den Autos der Zukunft debattiert.

Von der Vitaldatenmessung während der Fahrt über die Früherkennung gesundheitlicher Risiken bis hin zur direkten Kontaktaufnahme mit dem Arzt oder Notdienst: Mithilfe modernster digitaler Technik verbindet der neue Geschäftsbereich "Automotive Health" die Bereiche Mobilität und Gesundheitsleistungen und kommt so dem steigenden Gesundheitsbewusstsein entgegen. Die FOM Hochschule in Düsseldorf veranstaltete gestern die erste "Automotive Health Conference" in Deutschland, in der die aktuellen Entwicklungen vorgestellt wurden. Experten aus Forschung und Wissenschaft, Praxis und Verbänden kamen zusammen, um aktuelle Entwicklungen rund um die "rollende Gesundheitskabine" vorzustellen und sich mit den Instrumenten und Methoden sowie deren Philosophie und Umfang in der digitalen Gesundheitswelt auseinanderzusetzen.