Notarzteinsatz am Gleis in Reisholz : Bahnverkehr zwischen Köln und Düsseldorf beeinträchtigt

Foto: Jürgen Theobald

Düsseldorf Bahnreisende brauchen aktuell auf dem Weg von Düsseldorf in Richtung Köln etwas mehr Geduld. Bis etwa 21 Uhr ist der Zugverkehr wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis in Düsseldorf Reisholz stark beeinträchtigt.

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, verkehren die Linien RE1 und RE5 zwischen Köln-Mülheim und Düsseldorf Hbf über Leverkusen-Schlebusch mit Verspätungen von ca. 25 Minuten (beide Richtungen). Die Halte Leverkusen-Mitte und Düsseldorf-Benrath entfallen.

Die Bahn rät Reisenden mit dem Ziel Leverkusen-Mitte am Ersatzhalt Leverkusen-Schlebusch die Busse 209, 210, 211 und 227 (am Wochenende 30-Min.-Takt) zu nutzen.

Reisende mit dem Ziel Düsseldorf-Benrath nutzen ab Düsseldorf Hauptbahnhof die U74 oder U77 in Richtung Düsseldorf-Holthausen. Von dort können sie mit der U71 oder U83 in Richtung Düsseldorf-Benrath (10- bis 20-Min.-Takt) weiterfahren.

Die Züge der Linie S6 aus Richtung Köln-Nippes enden und beginnen in Langenfeld (Rhld). Aus Richtung Essen Hbf enden sie in Düsseldorf Hbf .

(felt)