Verkehr in Düsseldorf : Bahnübergang Hackenbruch bleibt ein Sicherheitsrisiko

Düsseldorf Auch zehn Jahre nach einem schweren Unfall an der Stelle ist die Machbarkeitsstudie für eine sichere Lösung noch immer nicht beauftragt worden.

Zehn Jahre ist es her, dass „Das Wunder von Eller“ für Schlagzeilen sorgte: Am Bahnübergang Hackenbruch stießen nach 20 Uhr zwei Güterzüge mit einem liegengebliebenen Linienbus zusammen, der in zwei Stücke gerissen wurde. Doch Fahrer und Fahrgäste konnten sich retten, niemand wurde ernsthaft verletzt. 2013 kam es an dieser Stelle erneut zu einem Unfall.