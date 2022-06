Bahnhofsmission Düsseldorf feiert Jubiläumm : Hilfe zwischen den Gleisen

Info

Angebote Im Sommer startet die Mission mit dem „Pop-Up-Café für Segen und Demokratie“ ein neues Angebot. Mit einem Lastenrad werden dann die Mitarbeiter an den Plätzen um den Bahnhof herum unterwegs sein, um eine Anlauf- und Kontaktstelle sowie Seelsorge vor Ort bieten zu können.

Träger Die erste evangelische Bahnhofsmission wurde 1894 in Berlin gegründet. Mittlerweile existieren die Bahnhofsozialdienste an 105 Bahnhöfen in ganz Deutschland. In Düsseldorf wird die Mission ökumenisch von der Diakonie und dem international aktiven Frauenverband IN VIA finanziert und geleitet.