Rettungsschwimmer in Düsseldorf Bädergesellschaft sucht mit neuen Formaten Personal

(RP) Am Samstag, 15. April, und Sonntag, 23. April finden im Allwetterbad Flingern die sogenannten Job-Watch-Tage statt. Bei den in Form von Job-Speed-Datings durchgeführten Gesprächen haben Bewerber und Bewerberinnen jeweils in der Zeit zwischen 9 und 16 Uhr die Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und unterschiedliche Aufgabenstellungen kennenzulernen. Dafür müssen sie sich nicht zuvor formell beworben haben.