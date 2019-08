Nach den Räumungen des Rheinbades : Bädergesellschaft bekommt zweiten Geschäftsführer

Düsseldorf Fast vier Stunden dauerte die Sondersitzung des Aufsichtsrates der Bädergesellschaft. Der Geschäftsführer bekommt eine Führungskraft zur Seite gestellt.

Düsseldorfs Bäderchef Roland Kettler stand vor der Ablösung, aber dazu kommt es nun nicht. Zumindest vorerst nicht. Der Aufsichtsrat hat in einer fast vierstündigen Sondersitzung am Mittwochmorgen beschlossen, eine neue Person für die Geschäftsführung zu suchen. Sie soll neben Kettler in die Geschäftsführung eintreten oder ihn sogar ersetzen. Dies muss noch geklärt werden. Aufsichtsratschef Peter Schwabe spricht nun mit Kettler.